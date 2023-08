Arbeitgeber warnen vor Kostenverlagerungen im Bundeshaushalt

Berlin: Die Arbeitgeber warnen vor einer Verlagerung von Kosten aus dem Bundeshaushalt in die Sozialversicherungen. In einer Stellungnahme zu dem Entwurf für das Haushaltsfinanzierungsgesetz beklagt ihr Bundesverband, dass unter anderem der Bundeszuschuss an die gesetzliche Rentenversicherung gekürzt - und der an die Pflegeversicherung gestrichen werden soll. In dem Papier der Arbeitgebervereinigung, aus der die Deutsche Presse-Agentur zititiert, heißt es weiter, der Sparkurs sei zwar richtig. Aber wer Aufgaben zu Lasten der Sozialversicherungen verlagert, spare nicht, sondern buche lediglich eigene Lasten auf das Konto der Beitragsgemeinschaft um. Damit würden die Beiträge steigen - und das treffe gerade personalintensive Betriebe und deren Beschäftigte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 12:00 Uhr