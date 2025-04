Arbeitgeber und Gewerkschaften setzen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst fort

Potsdam: Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen heute Vormittag die vierte Tarifrunde für die zweieinhalb Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fortsetzen. Gestern war den Tarifparteien kein Durchbruch am Verhandlungstisch gelungen, wie von beiden Seiten übereinstimmend verlautete. Der Schlichterspruch sieht 5,8 Prozent mehr Geld in zwei Stufen vor sowie die Möglichkeit, einen Teil der Bezahlung in drei zusätzliche freie Tage umzuwandeln. Sollte es keine Einigung geben, stehen den Gewerkschaften eine Urabstimmung und unbefristete Streiks offen, um einen Tarifabschluss zu erzwingen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2025 01:00 Uhr