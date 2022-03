Arbeitgeber und Gewerkschaften gegen höhere Krankenkassenbeiträge

G7-Staaten drohen Russland mit weiteren Sanktionen

Brüssel: Die G7-Staaten haben Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weitere Sanktionen angedroht. In ihrer Abschlusserklärung zum Gipfeltreffen in Brüssel zeigten sich die sieben führenden westlichen Industrienationen bereit, gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. US-Präsident Biden kündigte für sein Land bereits konkret Sanktionen gegen 400 russische Einzelpersonen und Einrichtungen an - darunter 300 Abgeordnete des Parlaments in Moskau. Nach seinen Worten herrschte sowohl beim Treffen der NATO-Mitgliedsstaaten als auch beim G7-Gipfel absolute Einigkeit, Putins Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Übereinstimmung gab es laut Biden auch darin, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Die USA stellen allein dafür rund zwei Milliarden Dollar zur Verfügung. Der US-Präsident sprach sich außerdem dafür aus, Russland aus dem Staatenbund der 20 führenden Industrienationen, G20, auszuschließen.

