Arbeitgeber melden wieder für mehr Beschäftigte Kurzarbeit an

51jähriger Deutscher tötet mit SUV fünf Menschen in Trier

Trier: In der Innenstadt von Trier sind heute insgesamt fünf Menschen getötet worden, als ein Autofahrer durch die Fußgängerzone raste. Unter den Opfern sind ein neun Monate altes Kind und eine 72jährige Frau. Mehrere Menschen wurden zum Teil schwerst verletzt. Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen 51jährigen nicht vorbestraften Mann, der in Trier geboren ist und in der Region lebt. Nach ersten Erkenntnissen war er zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert und hatte zuvor schon mehrere Tage in seinem Fahrzeug verbracht. Derzeit wird er vernommen, über sein Motiv ist noch nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes in fünf und gefährlicher Körperverletzung in zahlreichen weiteren Fällen. Die Polizei konnte schon kurz nach dem ersten Notruf um kurz vor 14 Uhr das Fahrzeug stoppen und den Fahrer festnehmen. Der Trierer Oberbürgermeister kündigte an, an der Porta Nigra werde morgen ein Trauerort zum Gedenken an die Opfer eingerichtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2020 23:00 Uhr