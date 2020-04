Arbeitgeber lehnen Recht auf Homeoffice ab

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Arbeitgeber lehnen die Pläne von Arbeitsminister Heil für ein gesetzliches Recht auf Homeoffice ab. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, sagte der dpa, politische Ladenhüter aufzuwärmen, wirke etwas aus der Zeit gefallen. Es sei im Interesse von Arbeitgebern und Beschäftigten, mobiles Arbeiten dort einzusetzen, wo es möglich und sinnvoll sei, so Kampeter. Dabei müssten betriebliche Belange und die Wünsche der Kunden aber eine zentrale Rolle spielen. Nach seinen Worten kann die Wirtschaft nicht mit Homeoffice allein am Laufen gehalten werden. SPD-Arbeitsminister Heil will nach eigenen Worten ein Recht auf Homeoffice auf den Weg bringen. Bis zum Herbst soll ein Gesetzentwurf vorliegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 14:00 Uhr