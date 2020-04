Arbeitgeber lehnen Recht auf Home-Office ab

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände lehnt ein Recht auf Home-Office ab. Der Chef der Organisation, Kampeter, sprach von einem politischen Ladenhüter, der nicht wieder aufgewärmt werden dürfe. Wegen der Corona-Krise brauche die Wirtschaft nicht mehr, sondern weniger staatliche Vorgaben. Lob für den Vorschlag von Arbeitsminister Heil kam dagegen von der FDP und den Grünen. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Liberalen, Vogel, sagte, seine Partei fordere schon lange einen rechtlichen Rahmen fürs Arbeiten von zu Hause. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt erklärte, es sei an der Zeit, dass aus dem Privileg, das bisher nur für wenige gelte, ein Anspruch werde. Arbeitsminister Heil hatte gesagt, auch nach dem Ende der Corona-Pandemie solle jeder, der das wolle, im Homeoffice arbeiten können. Noch in diesem Jahr will der SPD-Politiker einen Gesetzentwurf dazu vorlegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.04.2020 21:00 Uhr