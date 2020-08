Arbeitgeber, Gewerkschaften und Politik warnen vor erneutem Lockdown

Nachrichtenarchiv - 09.08.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Arbeitgeber und Gewerkschaften haben angesichts steigender Infektionszahlen eindringlich vor einem erneuten Lockdown in Deutschland gewarnt. Man habe gelernt, dass man auch bei größeren Infektionsherden nicht alles stillegen müsse, sagte Arbeitgeberpräsident Kramer der "Bild am Sonntag". Auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hoffmann, sagte, es gelte einen zweiten Lockdown unbedingt zu vermeiden. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Menschen inzwischen gelernt haben, mit der Pandemie umzugehen und sich an die Hygieneregeln zu halten. Bundeswirtschaftsminister Altmaier forderte zudem eine Überprüfung der bisherigen Maßnahmen. Nach einem halben Jahr Erfahrung mit dem Virus brauche man Korrekturen statt flächendeckender Rundumschläge, erklärte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man brauche eine medizinische Einordnung, was falsch gelaufen ist und geändert werden muss. Gegen härtere Strafen für diejenigen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten, sprach sich die Linken-Chefin Kipping aus. Die krude Coronaverharmloser-Szene sehne sich danach, einen Rebellen-Status zu erhalten und für das Nichtzahlen von Bußgeldern ins Gefängnis zu gehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.08.2020 01:00 Uhr