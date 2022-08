Arbeitgeber erwartet bis Mitte August Hunderte Hilfskräfte für deutsche Flughäfen

Baerbock plädiert für enges transatlantisches Verhältnis

New York: Bundesaußenministerin Baerbock ist für ein starkes transatlantisches Verhältnis. Das hat die Grünen-Politikerin bei einem Besuch in den USA deutlich gemacht. Baerbock sagte vor Studierenden in New York, nie seit Ende des Kalten Krieges hätten Europa und die Vereinigten Staaten enger Seite an Seite gestanden. Nun, da Freiheit und Sicherheit so bedroht seien wie seit Jahrzehnten nicht mehr, müsse man die transatlantischen Reihen schließen, sagte sie mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Wörtlich erklärte Baerbock: "Wir müssen eine stärkere, unumkehrbare transatlantische Partnerschaft für das 21. Jahrhundert aufbauen." Morgen reist Baerbock weiter zum Antrittsbesuch nach Kanada. Das Land ist Nato-Partner und gehört zur G7. Deutschland hat zurzeit den Vorsitz in dieser Staatengruppe.

