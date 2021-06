Arbeitgeber brechen Tarifverhandlungen im Bau ab

Nachrichtenarchiv - 21.06.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Bauwirtschaft sind überraschend abgebrochen worden. Die Arbeitgeberseite hat die zweite Verhandlungsrunde in Mainz vorzeitig für beendet erklärt und der IG Bauen Agrar Umwelt einen dritten Gesprächstermin im August angeboten. IG-BAU-Verhandlungsführer Burckhardt unterstellte den Arbeitgebern, die Verhandlungen in die Länge ziehen zu wollen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 890.000 Beschäftigten der Baubranche unter anderem 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt sowie ein Wegegeld. Die Arbeitgeber kritisierten, dass die Gewerkschaft erneut über die Frage sprechen wollte, wie Arbeiter für den Weg zu den Baustellen entschädigt werden können. Dazu liege den Gremien bereits ein entsprechendes Abschlusspapier zur Beratung vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 19:00 Uhr