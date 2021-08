Arbeitgeber begrüßen Abkehr von Inzidenz als Maßstab

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Arbeitgeber sind froh, dass die Inzidenz nicht mehr als wichtigster Maßstab in der Pandemiebekämpfung dienen soll. Arbeitgeberpräsident Dulger sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dies sei angesichts der Durchimpfungsrate ein richtiger Schritt. Dulger betonte aber, wenn jetzt die Belastung des Gesundheitssystems als wichtigster Faktor gelte, müssten die gleichen Regeln bundesweit gelten. Der Verbandschef warnte vor einem Flickenteppich. Gestern hatte Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt, die sogenannte Hospitalisierungsquote als wichtigen neuen Richtwert einzuführen. Diese gibt an, wie viele Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken eingeliefert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 11:00 Uhr