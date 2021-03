Arbeiter am Autobahnkreuz Nürnberg tödlich verunglückt

Nürnberg: Am Autobahnkreuz Nürnberg in Fahrtrichtung Würzburg ist gestern Abend ein Arbeiter der Autobahnmeisterei überfahren worden. Der 42-Jährige hatte im Rahmen seiner Arbeit an der Abfahrt zur A9 mit einem Kollegen die Fahrbahn überquert, als er von einem Auto erfasst wurde. Dabei wurde er laut Polizei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 45-jährige Autofahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Die A3 in Fahrtrichtung Würzburg war nach dem Unfall bis 20.30 Uhr gesperrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2021 06:00 Uhr