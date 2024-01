Arbeitende haben laut Studie immer mehr Geld als Bürgergeldempfänger

München: Das Ifo-Institut hat neue Berechnungen zum Thema Bürgergeld vorgelegt. Demnach haben Menschen, die arbeiten und alle ihnen zustehenden Sozialleistungen in Anspruch nehmen, immer ein höheres verfügbares Einkommen, als Menschen, die nicht arbeiten und rein von Sozialleistungen leben. Die von manchen Politikern aufgestellte Behauptung, wer Bürgergeld beziehe, bekomme netto mehr als ein Geringverdiener, sei schlicht falsch, so das Ifo-Institut. Wer als Alleinstehender in einer Stadt mit mittlerem Mietniveau lebe und 1.000 Euro brutto verdiene, bekomme nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben und unter Hinzufügung der Sozialleistungen gut 890 Euro heraus. Wer nur Sozialleistungen beziehe, habe exakt 563 Euro Bürgergeld. Arbeitende Alleinerziehende mit 1.000 Euro Brutto, bekommen inklusive der Sozialleistungen sogar mehr als 2.000 Euro heraus. Wer nur von Sozialleistungen lebt, hat demnach nur gut 1.500 Euro.

