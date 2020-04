Arbeiten an Kathedrale Notre Dame starten wieder

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Die wegen der Corona-Krise unterbrochenen Bauarbeiten an der französischen Kathedrale Notre Dame werden morgen wieder aufgenommen. Für die Arbeiter stehen Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zunächst muss ein tonnenschweres Eisengerüst vom Dach der Kirche entfernt werden. Staatschef Macron will trotz der sechs Wochen unterbrochenen Arbeiten am Zeitplan für den Wiederaufbau festhalten. Die Arbeiten sollen innerhalb von fünf Jahren beendet sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 21:00 Uhr