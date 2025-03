Arabische Staaten billigen Gaza-Abkommen

Kairo: Unter Federführung Ägyptens haben sich arabische Staats- und Regierungschefs auf einen Wiederaufbauplan für den Gazastreifen verständigt. Wie der ägyptische Außenminister Badr Abdel-Atti am Abend zum Abschluss des Gipfels sagte, würde der Plan ermöglichen, dass die etwa zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens während des fünfjährigen Wiederaufbaus in dem Palästinensergebiet bleiben - und zwar zunächst in vorübergehenden Unterkünften. Das Vorhaben solle auch der EU und den USA vorgelegt werden. Der Plan gilt als Gegenvorschlag zur Absicht von US-Präsident Trump, das Küstengebiet zu entvölkern und dort eine, so Trump wörtlich, "Riviera des Nahen Ostens" aufzubauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 08:00 Uhr