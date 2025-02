Arabische Staaten beraten über Trumps Gaza-Plan

Riad: In der saudischen Hauptstadt ist am Nachmittag ein Gipfeltreffen mehrerer arabischer Staaten über die Pläne von US-Präsident Trump für den Gazastreifen zu Ende gegangen. Wie eine der saudischen Regierung nahestehende Quelle der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, liefen die Gespräche in vertraulicher Atmosphäre ab. Aus diesem Grund sei im Anschluss an den Gipfel auch keine offizielle Erklärung veröffentlicht worden. Teilgenommen haben demnach unter anderem Vertreter aus Katar, Kuwait, Bahrain, der Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien und Saudi-Arabien. Trump hatte zuletzt erklärt, den weitgehend zerstörten Gazastreifen unter Kontrolle der USA stellen und neu aufbauen zu wollen. Die dort lebenden Palästinenser sollten umgesiedelt werden. Aus der arabischen Welt hagelte es daraufhin massive Kritik.

