Arabische Außenminister rufen zu sofortiger Waffenruhe auf

Amman: Mehrere arabische Staaten haben nach einem Treffen mit US-Außenminister Blinken einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza gefordert. Der jordanische Außenminister Safadi verlangte zudem unverzüglich angemessene Hilfen für den Gazastreifen. Auch US-Außenminister Blinken erklärte, dass mehr getan werden müsse, um palästinensische Zivilisten zu schützen. Er machte allerdings deutlich, dass er sich lediglich für eine humanitäre Feuerpause einsetzt, in der Hilfsgüter an die Menschen geliefert werden und Zivilisten aus dem Gazastreifen geholt werden können. Denn bei einem dauerhaften Waffenstillstand könne sich die Hamas neu formieren und wieder ähnliche Angriffe wie am 7. Oktober starten, so der US-Außenminister. Laut Blinken sind sich die USA und arabische Staaten einig, dass nach dem Ende des Gaza-Kriegs der Status der Hamas nicht der gleiche wie vor den Kämpfen sein könne. Katar warnte, die fortdauernde Bombardierung des Gazastreifens erschwere die Bemühungen um die von Hamas verschleppten Geiseln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 19:00 Uhr