Arabische Außenminister fordern sofortige Waffenruhe - Blinken nur Feuerpause

Amman: US-Außenminister Blinken hat in Jordanien mit Vertretern mehrerer arabischer Staaten über den Israel-Gaza-Krieg beraten. Mit seinen Kollegen aus Ägypten und Jordanien verständigte sich Blinken darauf, mehr zu tun um Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. Differenzen gab es hingegen in Punkto Waffenstillstand. Jordanien und Ägypten forderten eine unverzügliche Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Blinken machte allerdings deutlich, dass er sich lediglich für eine vorübergehende humanitäre Pause einsetzt, in der Hilfsgüter an die Bevölkerung geliefert werden und Zivilisten aus dem Gazastreifen geholt werden können. Die arabischen Länder verurteilten das Vorgehen Israels im Gazastreifen und sprachen von einer unrechtmäßigen Kollektivbestrafung des palästinensischen Volkes. - Nach einem israelischen Raketenangriff auf einen Krankenwagen hat die Hamas Ausreisen aus dem Gazastreifen vorerst gestoppt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 19:45 Uhr