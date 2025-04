April in Bayern zu warm mit wenig Regen

DWD spricht von trockenem April: Laut dem Deutschen Wetterdienst fiel in Bayern nur ein Drittel der üblichen Niederschlagsmenge. In Teilen Oberbayerns sogar noch deutlich weniger. Dafür lag die Durchschnittstemperatur um mehr als drei Grad über dem langjährigen Mittel. Die Trockenheit dauere somit seit März unvermindert an, so der DWD.

