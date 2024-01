Apps von Lebensmittelhändlern sind weit verbreitet

Berlin: Über die Hälfte der Smartphone-Nutzer in Deutschland hat mindestens eine App von großen Lebensmittelhändlern auf dem Smartphone installiert. Wie aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervorgeht, sagten 58 Prozent, dass sie die App verwenden, um in Sonderangeboten zu stöbern, die digitale Kundenkarte an der Kasse vorzuzeigen oder am Gewinnspiel teilzunehmen. Die meisten Smartphone-Nutzer haben die Apps von mehreren Händlern installiert - 27 Prozent sogar fünf Apps oder mehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 13:45 Uhr