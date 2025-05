Apple macht Mehrkosten durch Trumps Zollpolitik öffentlich

Cupertino: Bei großen US-Konzernen sorgt die Handelspolitik der Trump-Regierung für Unsicherheit. Der iPhone-Produzent Apple rechnet alleine für das laufende Quartal mit Mehrkosten von 900 Millionen Dollar. Weitere Prognosen wollte Konzernchef Cook nicht abgeben. Apple baue gerade neue Lieferwege auf. Rund 50 Prozent der in den USA verkauften iPhones käme schon aus Indien. iPads, Macs und Uhren sollen Fabriken in Vietnam herstellen. Bislang hat der US-Konzern vor allem in China produzieren lassen. Analysten gehen davon aus, dass Apple-Produkte in den USA erstmal deutlich teurer werden. Auch Unternehmen wie McDonalds, UPS oder Starbucks wollten wegen der unsicheren wirtschaftlichen Lage keine Geschäftsprognosen abgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2025 03:00 Uhr