Apple investiert weitere Milliarde in Münchner Chip-Zentrum

München: Apple wird in der Landeshauptstadt eine weitere Milliarde Euro in sein Europäisches Zentrum für Chip-Design investieren. Das hat der US-Technologiekonzern in München angekündigt. Der Iphone-Hersteller steckt damit insgesamt zwei Milliarden in seinen größten Entwicklungsstandort in Europa. Apple hat sich vorgenommen, immer mehr eigene Chips in seinen Produkten zu verwenden. Bislang bezieht der Konzern seine Funkchips für die fünfte Mobilfunkgeneration 5G noch vom Hersteller Qualcomm. Doch mit dem gab es zuletzt juristische Auseinandersetzungen. Apple-Chef Cook hat das Engagement in München vergangenes Jahr mit den -Zitat- "hervorragenden Universitäten" und hoch qualifizierten Arbeitskräften in der Region begründet. Außerdem sei es einfach, Mitarbeiter aus anderen Ländern für München zu gewinnen, so Cook.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2023 16:00 Uhr