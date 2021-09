Apple arbeitet noch an der geplanten Kinderporno-Sperre

Schulwechsel in höhere Schularten in Bayern deutlich seltener als umgekehrt

München: In Bayern sind Schulwechsel in höhere Schularten deutlich seltener als umgekehrt. So wechselten zwischen Oktober 2019 und Oktober 2020 rund 9.160 Schülerinnen und Schüler von Gymnasien in Real- oder Mittelschulen oder von Real- in Mittelschulen. Den Wechsel in eine höhere Schulart schafften im selben Zeitraum lediglich 5.880 Schülerinnen und Schüler. Das geht aus der Antwort des Kultusministeriums auf eine Anfrage der Landtags-SPD hervor. Die SPD-Abgeordnete Strohmayer sagte, die Zahlen machten deutlich, wie viel schwieriger der Weg in Bayern nach oben ist und wie schnell und häufig Schülerinnen und Schüler einfach abgeschult werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.09.2021 08:15 Uhr