Appelle zur Ganztagsbetreuung vor Vermittlungsausschuss

05.09.2021 06:00 Uhr

Berlin: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und das Kinderhilfswerk haben in Sachen Ganztagsbetreuung einen eindringlichen Appell an Bundesrat und Bundestag gerichtet. Anlass ist die Sitzung des Vermittlungsausschusses, der morgen Abend über einen Rechtsanspruch für Grundschulkinder entscheiden soll. GEW-Chefin Finnern sagte, jetzt gelte es, einen echten Schritt in Richtung bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gehen. Dazu zähle die Ganztagsbetreuung. Das Kinderhilfswerk betont dagegen die möglichen Vorteile für Kinder. Laut Bundesgeschäftsführer Hofmann dürfe es nicht um eine bloße Verwahrung gehen, sondern auch um Bildung und Bewegung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2021 06:00 Uhr