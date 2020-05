Appell der Kirchen für weltweiten Frieden

Nachrichtenarchiv - 08.05.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Dom der Bundeshauptstadt ist mit einem ökumenischen Gottesdienst an das Kriegsende vor 75 Jahren erinnert worden. In seiner Predigt betonte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Bedford-Strohm, die bleibende deutsche Verantwortung für die unzähligen Toten des Zweiten Weltkriegs. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Bätzing würdigte in seiner Predigt den Neuanfang nach dem Krieg und die Vergebung, die Deutschland von anderen Völkern erfahren habe. Am Mittag legen Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier an der Neuen Wache in Berlin Kränze nieder. Ursprünglich war ein großer Staatsakt geplant, der aber corona-bedingt abgesagt wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.05.2020 11:15 Uhr