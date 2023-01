Appell an Länder: Mehr Medizinstudienplätze schaffen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: mehr Wolken, 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Morgen an den Alpen noch sonnig, danach zunehmend wolkig und in Franken und später auch in der Oberpfalz aufziehender Regen. Höchsttemperaturen 3 bis 10 Grad. In der Nacht regnet es dann bayernweit. In den nächsten Tagen bleibt es woklig und regnerisch bei Tiefstwerten bis 1 Grad und Tageshöchstwerten bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2023 06:00 Uhr