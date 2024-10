Apothekerverband: Engpass bei Kochsalzlösungen "bedrohlich"

München: Der Lieferengpass bei Kochsalzlösungen nimmt dem Deutschen Apothekerverband zufolge bedrohliche Ausmaße an. Das sagte Verbandspräsident Hubmann bei BR24. Ohne die Lösung könnten Infusionen gerade bei Krebs nicht gegeben werden, damit unterbleibe die notwendige Therapie. Laut Hubmann helfen Importe aus dem Ausland oder steriles Umfüllen aus größeren Behältern. Insgesamt ändere sich die Situation bei der Medikamentenlieferung sehr schnell. Nach Angaben des Apothekerverbands sind im Moment in vielen Apotheken keine Augensalben verfügbar, bei Fiebersäften für Kinder ist die Lage derzeit entspannt. In den vergangenen Jahren war es hier zu Engpässen gekommen.

