Apothekerkammer spricht von Ansturm auf FFP2-Masken

15.12.2020 14:00 Uhr

München: In Bayerns Apotheken gibt es offenbar einen großen Ansturm auf die kostenlosen FFP2-Masken, die Risikogruppen dort seit heute bekommen können. Das sagte der Vizepräsident der bayerischen Apothekerkammer, Koczian, dem BR. Gleichzeitig räumte er ein, dass es wahrscheinlich nicht in allen Apotheken genügend Masken gibt. Die Ankündigung des kostenlosen Angebots für über 60-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen sei mit letzlich drei Arbeitstagen Vorlauf sehr kurzfristig gekommen, sagte Koczian. Nach seinen Angaben gibt es zwar genügend FFP2-Masken. Die Auslieferung durch Großhändler verzögert sich demnach aber, weil die Paketzusteller in der Vorweihnachtszeit schon sehr ausgelastet sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 14:00 Uhr