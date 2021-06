Apotheker zufrieden mit Start des digitalen Impfnachweises

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ausstellung von digitalen Impfnachweisen in Apotheken ist dem Deutschen Apothekerverband zufolge erfolgreich gestartet. Wie der DAV-Vorsitzende Dittrich sagte, wurden bis 11 Uhr bereits 140.000 Zertifikate ausgestellt. Nach seinen Angaben bieten bundesweit mehr als 13.000 Apotheken die Leistung an, das seien mehr als zwei Drittel aller Apotheken. Ab heute können sich alle Menschen mit vollständigem Impfschutz ihren digitalen Impfnachweis in Apotheken abholen. Dittrich wies darauf hin, dass es nicht zwingend notwendig sei, sich das digitale Impfzertifikat sofort ausstellen zu lassen. Die Apotheken würden den Service auch in den kommenden Wochen anbieten.Die App soll als Beleg bei gelockerten Corona-Beschränkungen eingesetzt werden können und zur Ferienzeit Reisen in Europa erleichtern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2021 13:15 Uhr