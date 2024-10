Apotheker warnen wegen Medikamentenmangels

Berlin: Vor einem bedrohlichen Medikamentenmangel in der anstehenden Erkältungssaison warnt der Deutsche Apothekerverband. Von Schmerzmitteln über bestimmte Antibiotika bis hin zu Insulin sei eine ganze Reihe von Mitteln betroffen, sagte Verbandsvize Arnold den Zeitungen der "Mediengruppe Bayern". Ihm zufolge drohen auch bei manchen Impfstoffen für Kinder Engpässe. Derzeit würden sich die Apotheken da noch mit Importprodukten aus Italien oder Frankreich behelfen. Arnold beklagt, dass die Preise mancher Arzneimittel inzwischen so niedrig seien, dass sich eine Produktion in Europa nicht mehr lohne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 11:00 Uhr