Apotheker streiken zum Auftakt des Branchentreffens

Düsseldorf: Noch bis 16 Uhr könnten etliche Apotheken in Deutschland geschlossen sein oder nur in Notbesetzung arbeiten. Anlass ist der Deutsche Apothekertag in Düsseldorf. Dort hält Gesundheitsminister Lauterbach die Eröffnungsrede, und die Beschäftigten sollen die Möglichkeit haben, diese Rede live im Internet zu verfolgen. Die rund 300 Delegierten des Apothekertags beraten auch über die schlechte Stimmung in der Branche. Laut einer Umfrage fürchten zwei Drittel der Apotheken um ihre wirtschaftliche Lage. Sie fordern eine rasche Erhöhung ihrer Vergütungen. Der für die Honorierung besonders wichtige Festzuschlag ist nach Angaben des Verbandes zuletzt vor zehn Jahren erhöht worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2023 14:00 Uhr