Apotheker streiken heute auch in Bayern

New York: Der US-Schriftsteller Cormac McCarthy ist tot. Wie sein Verlag mitteilte, starb der Bestsellerautor im Alter von 89 Jahren in seinem Haus in Santa Fe in New Mexico. McCarthy gilt als einer der größten Gegenwartsautoren der Vereinigten Staaten. Er wurde mit zahlreichen Preisen, darunter dem Pulitzer-Preis, ausgezeichnet. Mehrere seiner Romane, wie etwa der postapokalyptische Roman "Die Straße", wurden verfilmt. Der wohl bekannteste Mc-Carthy-Film ist "No Country For Old Men" von den Regie-Brüdern Joel und Ethan Coen. Der Neo-Western gewann vier Oscars, auch die Auszeichnung als bester Film.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 06:00 Uhr