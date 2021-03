Apotheker kritisieren Schnelltestverkauf beim Discounter

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests war am ersten Verkaufstag in Deutschland enorm. Bei vielen Discountern waren die Produkte schon am Mittag ausverkauft. Eine Sprecherin von Aldi-Süd erklärte, in dieser Intensität sei man vom Interesse überrascht gewesen, es sei aber bereits neue Ware unterwegs. Apotheker kritisieren dagegen den Verkauf beim Discounter. Der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Preis, erklärte, Schnelltests seien etwas ganz neues und es gebe noch viele Fragen. Deshalb sei es nicht richtig, dass sie in Handelskanälen - so wörtlich - "verramscht" würden, die überhaupt keinen Bezug zur Gesundheit hätten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2021 21:00 Uhr