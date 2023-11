Apotheker in Bayern und Baden-Württemberg wollen am 22. November streiken

Stuttgart: Kommende Woche könnten in Bayern und Baden-Württemberg tausende Apotheken geschlossen bleiben. Wie der Landesverband der Apotheker in Baden-Württemberg mitteilte, soll der 22. November zum Protesttag in beiden Bundesländern erklärt werden. Mit der gemeinsamen Aktion, so hieß es, wolle man auf die bestehenden Lieferengpässe bei Medikamenten, den gestiegenen Kosten sowie den Personalmangel hinweisen. Viele Apotheker stünden mit dem Rücken zur Wand, so eine Verbandssprecherin. Die Honorare seien seit mehr als zehn Jahren nicht mehr angepasst worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 14:00 Uhr