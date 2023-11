Apotheker in Bayern und Baden Württemberg schließen heute aus Protest

München: Fast alle Apotheken in Bayern und Baden-Württemberg sollen heute geschlossen bleiben. Der Apothekerverband protestiert damit gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Dieser will, dass in schwächeren Regionen Apotheken auch ohne approbierten Apotheker gegründet werden können. Kritisiert werden auch die anhaltenden Lieferengpässe bei Medikamenten und eine überbordende Bürokratie. Außerdem beklagen die Apotheker, dass ihre Honorare schon lange nicht mehr angepasst worden seien - trotz steigender Inflation. Und auch die Vergütungspauschale für verschreibungspflichtige Medikamente sei seit 20 Jahren fast unverändert. Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach wirft Lauterbach vor, die bewährten Apothekerstrukturen hierzulande zu gefährden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 06:00 Uhr