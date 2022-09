Apotheker diskutieren Lage der Branche

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Von heute bis Freitag treffen sich rund 400 Pharmazeuten in der bayerischen Landeshauptstadt zum Deutschen Apothekertag. Dabei soll es neben der wirtschaftlichen Lage der Branche vorwiegend auch um die jüngsten Probleme bei der Versorgung gehen sowie um Weiterbildung und Digitalisierung. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hatte erst gestern Personalprobleme und die steigenden Kosten beklagt, die die Apotheken in der Regel nicht an die Kunden weitergeben könnten. Zu Beginn des Treffens, das parallel zu einer Fachmesse stattfindet, spricht Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein Grußwort - allerdings online zugeschaltet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 12:00 Uhr