Apotheken und Zahnarztpraxen dürfen auf Corona testen

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Tests auf das Coronavirus sind ab sofort grundsätzlich auch in Apotheken und in Zahnarztpraxen möglich. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums ist heute in Kraft gtetreten. Voraussetzung ist allerdings jeweils ein Auftrag durch die Gesundheitsbehörden. Für Apotheken wird die Zulassung zudem auf die Durchführung von Antigen-Schnelltests begrenzt. Zugleich wurde die Anzahl der Tests für ambulante Pflegedienste auf 20 Tests pro Betreutem und Monat erhöht. Künftig können auch Tests in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe erfolgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 23:00 Uhr