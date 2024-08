Apfelernte am Bodensee beginnt heute offiziell

Lindau: Am Bodensee beginnt heute offiziell die Apfelernte. In der Region wird mit rund 245.000 Tonnen ein höherer Ertrag erwartet als in den vergangenen Jahren. Die Landwirte dort waren von Frostnächten im Frühjahr und Hagelschäden weitgehend verschont geblieben. Für Europa gehen Landwirtschaftsexperten dagegen von der schlechtesten Ernte seit 2017 aus. Auch bundesweit gesehen liegt die Schätzung der Apfelerträge bei einem Minus von 16 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.

