AP scheitert vorerst mit Klage gegen Ausschluss aus dem Weißen Haus

Washington: Im juristischen Tauziehen um Zugang zum Weißen Haus hat die US-amerikanische Nachrichtenagentur AP einen Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht entschied, dass die Trump-Administration dem Medium keine Teilnahme an Regierungsterminen gewähren muss. Der Eilantrag wurde daher abgewiesen. Zur Begründung hieß es, die Redaktion habe nicht nachweisen könne, dass ihr irreparable Schäden entstanden seien. Vorausgegangen war ein Streit zwischen der AP und der US-Regierung, nachdem die Agentur entschieden hatte, den "Golf von Mexiko" weiterhin so zu bezeichnen. Trump hatte das Seegebiet kurz nach seinem Amtsantritt in "Golf von Amerika" umbenennen lassen. Die Richter forderten das Weiße Haus jedoch auf, seine Entscheidung im Umgang mit der Presseagentur noch einmal zu überdenken. Mitte März soll der Fall erneut geprüft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2025 08:00 Uhr