AOK-Studie zeigt große Wissenslücken bei gesunder Ernährung.

Sachsen-Anhalt verstärkt den Schutz von Synagogen

Magdeburg: Sachsen-Anhalt verstärkt den Schutz von Synagogen und jüdischen Gemeindeeinrichtungen. Nach Angaben der Staatskanzlei werden dafür in den nächsten zwei Jahren fast 2,4 Millionen Euro ausgegeben. Außerdem werden pro Jahr und Synagoge bis zu 50.000 Euro für Sicherheitspersonal zur Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund des Anschlags in Halle am 9. Oktober 2019 wurde bereits die Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen, Synagogen und Moscheen erhöht. Es gebe fortlaufend Gespräche mit den jüdischen Gemeinden auf Grundlage der vom LKA erstellten Gefährdungsbeurteilungen. Dabei würden individuell zugeschnittene Schutzkonzepte abgestimmt, hieß es aus dem Innenministerium in Magdeburg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 16:00 Uhr