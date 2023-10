AOK meldet Höchststand bei Fehlzeiten

Berlin: In Deutschland haben die beruflichen Fehlzeiten bei Versicherten der Krankenkasse AOK einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Wissenschaftliche Institut der Kasse untersucht hat, entfielen im vergangenen Jahr auf 100 Erwerbstätige rund 220 Krankmeldungen. In Schnitt der vergangenen zehn Jahre lag der Wert nur bei etwa 160 Fällen. Der Anstieg sei vor allem durch Atemwegserkrankungen zu erklären, so die AOK. Aber auch Fehlzeiten wegen psychischer Erkrankungen hätten zuletzt deutlich zugenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.10.2023 14:00 Uhr