AOK-Krankenhausreport zeigt deutlichen Rückgang von Fallzahlen

05.04.2022 13:00 Uhr

Berlin: In den deutschen Kliniken sind die Fallzahlen weiter rückläufig. Laut aktuellem Krankenhausreport der AOK wurde im vergangenen Jahr bei den Patientenzahlen ein Minus von 14 Prozent im Vergleich zu 2019 registriert. Das ist in etwa gleich viel wie im ersten Corona-Jahr 2020 mit einem Minus von 13 Prozent. Der Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, Klauber, geht davon aus, dass sich dieser Trend auch heuer fortsetzen wird. Als Hauptgrund für die rückläufige Entwicklung nannte Klauber die Personalengpässe in den Kliniken aufgrund von Corona. In der Folge hätten viele Behandlungen und Operationen abgesagt werden müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2022 13:00 Uhr