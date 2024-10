Anzeige gegen Justizministerium im Fall Gablingen

Augsburg: Im Fall der JVA Gablingen gerät das bayerische Justizministerium unter Druck. Die Anwälte der suspendierten Vize-Chefin des Gefängnisses haben Anzeige erstattet. Sie werfen der Behörde Befangenheit vor, weil sie seit über einem Jahr von möglichen Misshandlungen gegen Häftlinge in der Augsburger JVA wusste, aber nicht eingegriffen habe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung. Am Vormittag will sich Justizminister Eisenreich äußern.

