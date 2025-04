Anzeichen für Annäherung bei Atomgesprächen zwischen Iran und USA

Rom: Der Iran und die USA haben bei ihren indirekten Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm Teherans offenbar Fortschritte erzielt. In einer Woche sei im Oman ein drittes Treffen mit dem US-Sondergesandten Witkoff geplant, teilte der iranische Außenminister Araghtschi in Rom mit. Dort hatte es heute Gespräche unter Vermittlung des Oman geben. Diese seien konstruktiv verlaufen, so Araghtschi. Die US-Regierung verdächtigt das Mullah-Regime, den Bau einer Atombombe anzustreben und verlangt deshalb den Stopp der Anreicherung von Uran. Teheran entgegnet, man nutze die Atomkraft ausschließlich für zivile Zwecke. Man könne aber über Beschränkungen bei der Urananreicherung reden.

