Anzahl der Kinder muss bei Pflegeversicherung berücksichtigt werden

Biden fordert nach Schul-Amoklauf in Texas schärfere Waffengesetze

San Antonio: Nach dem tödlichen Amoklauf an einer Schule im US-Bundestaat Texas, hat Präsident Biden erneut dazu aufgerufen, die Waffengesätze in den USA zu verschärfen. Wörtlich sagte Biden: "Wann, in Gottes Namen, werden wir der Waffenlobby die Stirn bieten". Es sei höchste Zeit, diesen Schmerz in Taten zu verwandeln. Die Waffenflut im Land müsse stärker reguliert werden - insbesondere Sturmgewehre. In der Nacht unserer Zeit hatte ein 18-Jähriger eine Grundschule unweit der mexikanischen Grenze gestürmt und dabei mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen. Die Polizei tötete daraufhin den Angreifer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2022 11:00 Uhr