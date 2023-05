Anzahl der Abgeordneten mit Migrationshintergrund immer noch gering

Kurzmeldung ein/ausklappen Facebook-Mutterkonzern Meta soll Rekordstrafe zahlen

Dublin: Der Facebook-Mutter Konzern Meta hat wegen Verstößen gegen europäische Datenschutzregeln eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro erhalten. Das teilte die irische Datenschutzbehörde DPC in Dublin mit. Sie ist zuständig, weil der Konzern aus Steuergründen in Irland seinen Hauptsitz hat. In dem laufenden Verfahren geht es um die Massenüberwachung von Nutzern in der EU und in den USA: Facebook soll dabei Daten an angloamerikanische Geheimdienste weitergegeben haben. Vor zehn Jahren hatte der US-Whistleblower Edward Snowden den Datenskandal aufgedeckt. Meta kündigte an, in Berufung zu gehen. Es handele sich um eine ungerechtfertigte und unnötige Strafe, teilte der US-Konzern mit. Die Gerichtsverfahren können sich über Jahre ziehen.

