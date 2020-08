Anwohner demonstrieren gegen Ausflugsverkehr an der Zugspitze

Zahl der Corona-Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau

Berlin: Den dritten Tag in Folge hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland um mehr als 1000 erhöht. Das Robert Koch-Institut meldete am Morgen 1.122 weitere Fälle. Die meisten Neuinfizierten wurden den Angaben nach in Nordrhein-Westfahlen und Hessen gemeldet. Für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten gelten seit heute verpflichtende Tests bei der Einreise beziehungsweise negative Corona-Nachweise, die nicht älter als zwei Tage sind. In der CDU gibt es inzwischen auch kritische Stimmen zu den kostenlosen Tests für Rückkehrer. Sachsens-Anhalts Ministerpräsident Haseloff und der designierte Hamburger CDU-Landeschef argumentieren im "Spiegel", dass Reisende, die bewusst in Risikogebiete reisen, die Kosten für die Tests selbst tragen müssten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 16:00 Uhr