Anwerbung von Flughafen-Personal verläuft offenbar schleppend

Bundeskabinett beschließt neues Infektionsschutzgesetz

Berlin: Das Bundeskabinett hat sich auf neue Corona-Regeln für Herbst und Winter geeinigt. Wie Gesundheitsminister Lauterbach am Mittag mitteilte, will man für eine neue Corona-Welle besser gerüstet sein als in der Vergangenheit. Konkret soll in Fernzügen und Flugzeugen weiter die Maskenpflicht gelten. Eine Test- und Maskenpflicht greift demnach auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen. In einem Punkt kommt der Bund den Ländern entgegen: Sie können Lauterbach zufolge generell eine Maskenpflicht für Innenräume verhängen oder alternativ den Nachweis einer frischen Impfung oder Genesung verlangen. Verschärft sich die Corona-Lage, können die Länder Obergrenzen für den Aufenthalt in Innenräumen einführen und Ausnahmen von der Maskenpflicht streichen. Unabhängig davon dürfen Gastwirte dem Minister zufolge von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und zum Beispiel das Tragen einer Maske oder einen Corona-Test verlangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2022 13:00 Uhr