Anwaltskosten schmälern Wahlkampfkasse von Trump

Meldungsarchiv - 03.08.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Der frühere US-Präsident Trump hat wegen seiner juristischen Querelen inzwischen deutlich weniger in der Wahlkampfkasse. Trump ist in insgesamt drei Verfahren wegen 78 Straftaten angeklagt. Weil sein Wahlkampfkomitee heuer bereits knapp 22 Millionen Dollar für Anwälte ausgegeben hat, steht immer weniger Geld für Fernsehwerbung zur Verfügung. Trump will im Herbst kommenden Jahres noch einmal bei der Präsidentschaftswahl antreten. Am späten Abend unserer Zeit muss er sich wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol vor zweieinhalb Jahren erstmals in Washington einer Anhörung vor Gericht stellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2023 17:00 Uhr