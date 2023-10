Anwalt von AfD-Politiker Halemba schaltet Verfassungsgerichtshof ein

München: Wenige Stunden vor der konstituierenden Sitzung des Bayerischen Landtags hat die Polizei den frisch gewählten AfD-Politiker Daniel Halemba aus dem Stimmkreis Haßberge/ Rhön-Grabfeld festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt gegen den 22-Jährigen unter anderem wegen Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Halemba war tagelang mit Haftbefehl gesucht worden und konnte am Morgen in Kirchheim-Teck festgenommen werden. Inzwischen hat sein Rechtsanwalt den Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingeschaltet. Er will per einstweiliger Anordnung erreichen, dass der Haftbefehl gegen Halemba nicht vollstreckt wird. Der Nachrichtenagentur dpa sagte der Anwalt, Halemba müsse die An- und Abreise ins Maximilianeum gewährt werden. Er sei gewählter Abgeordneter. Landtagsabgeordnete sind vor Strafverfolgung geschützt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2023 13:15 Uhr