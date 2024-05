Anwalt Cohen belastet Trump im Schweigegeld-Prozess

New York: Im Schweigegeld-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump sagt sein ehemaliger Anwalt Cohen noch einmal vor Gericht aus. Diesmal soll er von Trumps Anwälten befragt werden. Es wird erwartet, dass sie versuchen, Cohens Glaubwürdigkeit zu untergraben. Cohen hatte in einer ersten Aussage Trump schwer belastet und angegeben, dieser habe die Schweigegeldzahlung an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels persönlich veranlasst. Dabei sei es Trump nicht darum gegangen, seine Familie zu schützen, sondern den damaligen Wahlkampf nicht zu gefährden. Trump wird in dem Prozess vorgeworfen, 2016 Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben mit dem Ziel, Schweigegeldzahlungen an den Pornostar zu vertuschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2024 08:00 Uhr